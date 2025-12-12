Клювослав в беде: раненый ворон едва не погиб на морозе

Жители Салехарда (ЯНАО) доказали, что милосердие не знает границ, даже если речь идет не о домашнем питомце, а о дикой птице. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , горожане спасли пернатого, который мог погибнуть без помощи людей.

На улицах заполярного города неравнодушные горожане Людмила и Максим заметили ворона, который, скача по снегу, явно не мог взлететь и был обречен на верную гибель в суровом морозе. Не пройдя мимо, они поймали ослабевшую птицу и незамедлительно доставили ее в ветеринарную клинику. Так началась история спасения, главного героя которой назвали Клювославом.

В клинике для Клювослава началась настоящая диагностика. Врачи провели птице полноценное обследование, включая рентген, чтобы точно определить причину травмы и не дать ей стать приговором. Как отметили в телеграм-канале Службы ветеринарии ЯНАО, такая возможность — проводить современные исследования для диких животных — появилась благодаря развитию ветслужбы региона, в том числе и в рамках инициатив губернатора Дмитрия Артюхова. Пять дней лечения, ухода и наблюдения сделали свое дело: птица пошла на поправку.

Однако история на этом не закончилась. Спасители Клювослава, у которых уже на попечении находятся два кота-инвалида, не смогли взять крупную птицу к себе домой. Но они не бросили своего подопечного и нашли цивилизованное решение: после выписки из клиники ворон отправится в местный приют для животных, а Людмила и Максим взяли на себя обязательство оплачивать его содержание.

Ранее сообщалось, что волонтеры организовали поиски пропавшей собаки, которую хозяйка била об асфальт в Ленобласти.