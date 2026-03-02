Подмена или пластика? Косметолог прокомментировал неожиданную трансформацию Джима Керри

Косметолог Александр Вашурин прокомментировал изменения, которые фанаты заметили во внешнем виде актера Джима Керри, сообщил tagilcity.ru. В Сети активно распространяется мнение, что артиста подменили по указу спецслужб США.

Актер посетил премию «Сезар», где получил награду за выдающийся вклад в мировой кинематограф. После мероприятия в Сети появилось много предположений, что со сцены поклонников приветствовал не Джим Керри. Якобы мероприятие от его имени посетил совершенно другой человек.

Сторонники данной версии в соцсетях делятся наблюдениями, что цвет глаз актера стал другим. Они заметили новые черты лица. Многих насторожило то, что у актера изменился голос. Пользователи предполагают, что актера убили. Он неоднократно со сцены поднимал важные социальные темы. Например, однажды заявил, что великая нация не может позволить кому-либо похищать детей. Люди также уверены, что у актера пропала харизма.

По данным издания, вторая часть аудитории интернет-пространства отрицает факт подмены. Они замечают изменения, но связывают их с возрастом и пластической операцией.

Косметолог Вашурин оценил изменения. Специалист считает, что у актера может наблюдаться серьезное заболевание, которое деформирует череп.

«Ботокс точно есть, особенно видно во лбу. Филеры он не ставит, а вот пластику, возможно, делал. Ну, а если честно, как будто другой человек, слишком много отличий: брови, межбровка, скулы, подбородок, глаза, нос в конце концов», — делится предположениями косметолог Александр Вашурин.

