Звезда «Холопа» и «Папиных дочек» возглавит мастерскую ВГИКа в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский филиал ВГИКа объявил о старте набора на новые программы высшего образования в 2026/2027 учебном году. После успешного прохождения лицензирования в 2025-м учебное заведение приступает к подготовке актеров, режиссеров и кинопродюсеров. Стало известно, кто возглавит творческие мастерские, сообщил REGIONS.

За направление «Актерское искусство» теперь отвечает Александр Самойленко — актер театра и кино, режиссер и продюсер. Выпускник Щукинского училища, он сыграл более ста ролей в таких проектах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Папины дочки», «Салют-7», «Холоп» и «Вызов». Сегодня Самойленко служит в Театре на Малой Бронной и Театре наций, а также выступает продюсером более 20 кинокартин.

Мастерскую «Режиссуры неигрового кино» возглавил Сергей Зайцев — режиссер, сценарист и продюсер. Он руководит киностудией «Русский путь» и Международным кинофестивалем «Русское Зарубежье». Зайцев входит в правление Союза кинематографистов России. Его фильмография насчитывает более 50 документальных лент, отмеченных наградами российских и международных смотров, включая «Золотого орла».

Обучение анимации доверили Всеволоду Булавкину — молодому и талантливому режиссеру. Он уже успел заявить о себе: лауреат Международного студенческого фестиваля ВГИК (три награды за «Визионера»), победитель фестиваля «Святая Анна» и конкурса «Тэфи». В его активе анимационные работы «Сон о яркой лампочке», «Сева убивает коронавирус», «Визионер». Сейчас Булавкин трудится над новым проектом «Кошечка и ежик».

