В Химках прошла лекция в честь Дня фронтовой собаки
Подвиг служебных собак почтили в Химках
Фото: [Администрация г.о Химки]
Лекция в честь Дня фронтовой собаки состоялась в Химках. В рамках мероприятия участники узнали о службе животных во время Великой Отечественной войны. Сегодня собаки служат и в зоне специальной военной операции.
В целом на фронтах служили более 60 тыс. животных — это собаки-санитары, собаки-связисты, собаки-саперы. Они приносили лекарства, доставляли боевые донесения, прокладывали телефонный кабель, искали мины.
«Когда мы думаем о собаке, мы представляем себе верность, виляющий хвост и мокрый нос. Но на фронте эти преданные друзья стали настоящими солдатами, чьи подвиги навсегда вписаны в историю. Они выносили раненых, находили мины порой ценой своей жизни. Наш долг — помнить этих лохматых, молчаливых героев, чей вклад в Победу невозможно переоценить», – обратился к участникам депутат Николай Томашов.
Ранее сообщалось, что в регионе за месяц были вакцинированы 18 тыс. кошек и собак.