В Химках прошла лекция в честь Дня фронтовой собаки

«Когда мы думаем о собаке, мы представляем себе верность, виляющий хвост и мокрый нос. Но на фронте эти преданные друзья стали настоящими солдатами, чьи подвиги навсегда вписаны в историю. Они выносили раненых, находили мины порой ценой своей жизни. Наш долг — помнить этих лохматых, молчаливых героев, чей вклад в Победу невозможно переоценить», – обратился к участникам депутат Николай Томашов.