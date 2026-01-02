«Подобно саням»: три автомобиля в Дагестане не смогли затормозить на обледеневшем склоне
Telegram-канал: в Дагестане несколько автомобилей по цепочке съехали с горки
Фото: [Медиасток.рф]
В Дагестане, неподалеку от села Карабудахкент, три машины, лишенные сцепления с обледеневшей дорогой, последовательно съехали вниз по склону, столкнувшись друг с другом подобно саням, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Readovka.
По информации издания, ведущая колонну «Нива» и вовсе сорвалась с горки и перевернулась. К счастью, происшествие не повлекло тяжелых последствий — все участники инцидента остались живы. На видео видно, что очевидцы побежали вслед за автомобилем, чтобы оказать помощь водителю. Машина скатилась, упала на крышу, перевернулась и подпрыгнула.
Согласно данным телеграм-канала «112», инцидент произошел утром 2 января. Причина заключается в погодных условиях. В республике морозно, а дороги стали скользкими.
Ранее сообщалось, что жители южных городов России третьи сутки сидят без тепла и света в морозы.