«Подобно саням»: три автомобиля в Дагестане не смогли затормозить на обледеневшем склоне

В Дагестане, неподалеку от села Карабудахкент, три машины, лишенные сцепления с обледеневшей дорогой, последовательно съехали вниз по склону, столкнувшись друг с другом подобно саням, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

По информации издания, ведущая колонну «Нива» и вовсе сорвалась с горки и перевернулась. К счастью, происшествие не повлекло тяжелых последствий — все участники инцидента остались живы. На видео видно, что очевидцы побежали вслед за автомобилем, чтобы оказать помощь водителю. Машина скатилась, упала на крышу, перевернулась и подпрыгнула.

Согласно данным телеграм-канала «112», инцидент произошел утром 2 января. Причина заключается в погодных условиях. В республике морозно, а дороги стали скользкими.

Ранее сообщалось, что жители южных городов России третьи сутки сидят без тепла и света в морозы.