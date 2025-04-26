«Подольск помогает»: неравнодушные подольчане собрали более 5 тонн гуманитарной помощи

В сообщении указано, что в акции приняли участие неравнодушные жители округа, представители образовательных учреждений, предприятий и организаций муниципалитета. «Подольск помогает» приурочили 80-летию Великой Отечественной войны. Сбор груза продолжался на протяжении пяти дней.

В сообщении указано, что горожане собрали продукты питания и кондитерские изделия, медицинские препараты, газовые баллоны, строительные материалы, канцелярские принадлежности, инструменты, одежду — перечень можно продолжать долго. Горожане в очередной раз проявили солидарность. В скором времени все собранные вещи передадут военнослужащим России, которые выполняют боевые задания в зоне СВО.

«Акция продемонстрировала солидарность и готовность подольчан прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

В администрации напомнили, что сбор помощи проходит на регулярной основе. Неравнодушные горожане могут обратиться в Волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых. Помощь принимают ежедневно. Обратиться с уточняющими вопросами предложено в телефонном режиме: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее сообщалось, что глава Подольска принял участие в акции «Диктант Победы».