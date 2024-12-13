Подозреваемого в контрабанде кокаина гражданина Колумбии экстрадируют в Москву

Компетентные органы Колумбии впервые одобрили запрос Генпрокуратуры России о выдаче своего гражданина для привлечения к уголовной ответственности, сообщил телеграм-канал Генеральной прокуратуры РФ.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что Карлос Муноза занимался контрабандой наркотического препарата. Запрещенное вещество доставляли в Москву из Латинской Америки. Ведомство опубликовало видео, которое доказывает факт экстрадиции. Сообщается, что съемка велась в аэропорту Боготы. Мужчина идет о территории аэропорта под надзором сотрудников контролирующих органов.

«В аэропорту Боготы готовится к вылету Карлос Муноза — его обвиняют в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву», — сообщил официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Газета The Guardian в конце ноября опубликовала материал о работе правоохранителей Колумбии, которые установили рекорд. В частности, за шесть недель они изъяли 225 т кокаина. В операции принимали участие коллеги из 62 стран. Товар в больших объемах доставляли на морских суднах. Прошлый рекорд удалось зафиксировать в 2022 году, когда было обнаружено 671 т запрещенных веществ.

Ранее пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых в зоне СВО наемников из Колумбии.