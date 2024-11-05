Военнопленный с Украины Владимир Николенко рассказал о том, что в военном госпитале в Константиновке сейчас проходит лечение большое количество иностранных наемников. Об этом вечером вторника, 5 ноября, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Николенко.

По данным украинского военного, в этом госпитале (который расположен в той части ДНР, которая оккупирована Киевом) сейчас проходит лечение множество иностранцев, которые даже называли себя «иностранным регионом». В основном среди иностранцев были именно колумбийцы, добавляет Николенко.

Эти наемники совсем не говорили на украинском языке. Сам Николенко служил в ВСУ в должности стрелка-санитара, а потом сдался в плен российской армии в Курской области. Ранее под Курском погиб и двоюродный брат Шакиры, а также сотрудникам ФСБ удалось задержать двух колумбийцев, которые воевали на стороне ВСУ.