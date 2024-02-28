Подозреваемого в сожжении своего приятеля задержали в Приморье

Во вторник, 27 февраля, жители были напуганы новостью об обнаружении трупа своего земляка. Мужчину нашли раздетым во вдоре частного дома. Его тело подожгли. В социальных сетях люди начали делиться мнениями. Некоторые предполагали, что возвращаются времена лихих 90-ых лет.

В среду, 28 февраля, в Зарубино задержали предполагаемого убийцу. Мужчина не отрицал, что убил своего знакомого. Признался, что поджигал, пока он был еще жив. «Восток-Медиа» узнало у местных жителей, что могло произойти. Они единогласно отрицают криминальные разборки. Считают, что причина трагедии — злоупотребление алкоголем.

«Нет тут никакого криминального подтекста. Он был обычным мужиком-выпивохой. Можно сказать, безобидным. Жалко его, конечно. Пьянство никого до хорошего не доводило», — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» знакомая погибшего.

Местные жители отметили, что предполагаемый убийца также страдает от алкогольной зависимости. Он ниже ростом убитого и не отличается крепостью тела. Как он смог вытащил тело на улицу, неясно.

«Теперь все Зарубино гадает, как он убивал второго и тащил его труп на улицу, если задержанный в разы ниже и меньше убитого? Ждем подробностей от правоохранительных органов. Но любой в Зарубино подтвердит, что никаким «бандитам» погибший дорогу не переходил. Просто пить меньше надо, совсем уже мозги растеряли», — поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» один из жильцов дома на улице Нагорной.

Согласно версии следствия, мужчины выпивали. Поссорились. Началась драка. Задержанный нанес несколько ударов по голове. Потерпевший потерял сознание. Второй участник конфликта раздел его, вынес во двор и поджег.

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