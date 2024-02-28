СК возбудил дело после того, как участника СВО не пустили в кафе в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании противоправных действий в отношении участника СВО в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети появилось обращение к главе СК, где говорится, что в Люберцах собственница кафе не пустила военнослужащего в заведение, она также опубликовала в соцсетях пост с высказываниями экстремистского характера.

В СКР добавили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области пенсионер получил срок за убийство знакомого.