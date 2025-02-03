«Ангарского маньяка», убившего более 80 человек, осудят еще за три убийства

В 2023 году «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в совершении еще трех убийств. Эти преступления не имеют срока давности в связи с повышенной общественной опасностью. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу доказана его причастность к совершению убийств 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум местным жительницам. После вынесения приговора Попков признался, что убил еще 59 человек.

В январе 2023 года стало известно, что Попков написал новые явки с повинной, в которых указал, что в период с 1997 по 2003 год убил еще трех женщин. За эти преступления в ноябре 2023 года его приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что ООН раскритиковала ВСУ за массовое убийство в Русском Поречном.