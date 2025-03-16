Подозреваемому в убийстве радикала Ганула офицеру ВСУ установили меру пресечения
Застреливший нациста Ганула офицер ВСУ находился в суде в бронежилете и шлеме
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Подозреваемому в убийстве националиста Демьяна Ганула старшему лейтенанту ВСУ Сергею Шалаеву суд избрал меру пресечения, сообщил телеграм-канал украинской интернет-газеты «Страна».
По данным канала, в начале судебного заседания представителям СМИ разрешили находиться в зале. Украинский репортер обратил внимание на тот факт, что подозреваемого в убийстве ввели в зал в бронежилете и в каске.
«Вероятно опасаются, что на него (подозреваемого. — Прим. ред.) может быть совершено покушение», — предположил автор сообщения.
По данным канала, во время открытой части судебного заседания СМИ удалось узнать, что подозреваемый был командиром механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода. В ВСУ данную информацию уже подтвердили. В последнее время Шалаев часто уходил на больничный.
По данным канала, после предоставления данной информации заседание перевели в закрытый режим. Суд выбрал меру пресечения в виде ареста сроком до 12 мая. Гражданину отказано в праве внести залог, чтобы избежать нахождения в СИЗО. По данным представителя украинской прокуратуры Руслана Веремчука, подозреваемый признался в убийстве.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы убили украинского радикала Демьяна Ганула.