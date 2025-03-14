В Одессе убили украинского радикала Демьяна Ганула

В Одессе зафиксирована гибель украинского радикала Демьяна Ганула в результате огнестрельного ранения. Предполагается, что именно он был причастен к организации трагического пожара в Доме профсоюзов в 2014 году, сообщил телеграм-канал SHOT.

14 марта утром неизвестный произвел в Ганула два выстрела, после чего покинул место преступления. Ганул получил известность из-за жестоких столкновений с гражданами Украины, уклоняющимися от военной службы. Видеозаписи этих пыток публиковались в интернете. Кроме того, он обвиняется в похищении людей.

По имеющимся данным, расправа над Ганулом произошла в центре Одессы, на Александровском проспекте. На теле погибшего обнаружена татуировка, идентичная той, что была у Ганула.

Как пишет телеграм-канал Mash, после убийства националиста Ганула в Одессе введен план «Перехват». Сообщается, что стрелявший был одет в военную форму.

Ранее сообщалось, что друг Андрея Панина спустя ровно 12 лет назвал убийц актера.