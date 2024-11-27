«В церкви относятся к людям с доверием»: клирик рассказал, почему мастурбировавшего на девушку священника отпустили

«Как правило, подозреваемые резко отвергают предъявляемые им обвинения. В церкви принято относиться с доверием к людям. Даже есть такое правило, что если есть сомнения, то лучше не наказать 10 виновных, чем наказать одного невинного. Но снисхождение, если оно необоснованное, может вызвать справедливое негодование в обществе», — пояснил священник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».