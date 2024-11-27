«В церкви относятся к людям с доверием»: клирик рассказал, почему мастурбировавшего на девушку священника отпустили
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Задержанный за попытку изнасилования Екатеринбургский священник Даниил Сидоров был отпущен из зала суда на свободу, так как в церкви принято относиться к людям с доверием. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.
По словам отца Николая, у церкви нет возможности сравниться с государственным следствием при расследовании обвинений.
«Как правило, подозреваемые резко отвергают предъявляемые им обвинения. В церкви принято относиться с доверием к людям. Даже есть такое правило, что если есть сомнения, то лучше не наказать 10 виновных, чем наказать одного невинного. Но снисхождение, если оно необоснованное, может вызвать справедливое негодование в обществе», — пояснил священник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также отец Николай напомнил печальный опыт некоторых епархий католической церкви, где епископы, из благих побуждений пытались не разглашать вопиющие случаи преступлений против нравственности, надеясь на исправление грешников, но это привело к разрушительным последствиям.
«В католической церкви это были достаточно редкие случаи, по всему миру несколько десятков из сотен тысяч священников, но эти случаи имели оглушительную громкость и затмили собой добрые дела сотен тысяч простых добропорядочных отцов. Скорее всего, этот печальный опыт западных стран будет учитываться при выработке позиции церковной власти», — заключил священнослужитель.
Ранее стало известно, как с задержанным поступила Екатеринбургская епархия.