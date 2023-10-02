Подозреваемый в убийстве продавца-пенсионера в Орске признан психически нездоровым

28 июля на камеры видеонаблюдения попал инцидент, который произошел в Орске в строительном магазине. На пожилого продавца было совершено нападение: сначала неизвестный брызнул в глаза из газового баллончика, а затем нанес несколько ножевых ударов. 67-летний пенсионер погиб. Сообщалось, что были выбиты витрины магазина, а из кассы пропали деньги.

Мужчину разыскивали несколько дней. Жителей призывали быть аккуратными: у мужчины мог быть нож. Удалось установить, что нападающим был местный 37-летний житель Гайского района. Фото мужчины были опубликованы во всех пабликах, чтобы горожане были крайне осторожными. Было ясно, что где бы он ни скрывался, подозреваемый в убийстве выйдет хотя бы за продовольствием или лекарствами.

Мужчину задержали в Башкирии. Предварительные экспертизы позволили установить, что у него есть психическое расстройство. В ближайшее время начнется первое судебное заседание. Предполагается, что мужчину могут перевести в клинику для принудительного лечения.

Ранее правозащитник Павел Сагайда рассказал о случае, когда, по его мнению, здоровую женщину принудительно удерживают в психиатрическом диспансере Ростовской области из-за влиятельных связей ее экс-супруга.