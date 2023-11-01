Подозреваемый в убийстве жены иерей Зубарев скрыл сведения о своем учете в психдиспансере

Руководство Чистопольской епархии в Татарстане узнало от представителей правоохранительных органов о том, что бывший клирик Казанского храма в Нижнекамске Михаил Зубарев стоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает агентство « РИА Новости ».

Клирик Михаил Зубарев проходил наблюдение у доктора в другом регионе, когда относился к Мурманской епархии. После перехода в Чистопольскую епархию скрыл данную информацию о себе. Об этом рассказало руководство в Татарстане. В последние месяцы многие замечали, что он вел себя достаточно эмоционально, иногда агрессивно. Его психическое здоровье вызывало опасения. Еще до этого Михаил Зубарев был запрещен в служении.

«Он не то чтобы кого-то обидел или оскорбил – он не замечен в этом абсолютно. Просто было неблагоговейное отношение к службе», – пояснили в пресс-службе Чистопольской епархии, к которой относится Нижнекамск.

Предполагается, что 31 октября Михаил Зубарев убил свою жену. Сотрудники правоохранительных органов задержали священнослужителя. Ведется расследование.

Интернет-мессенджер Mash сообщал, что причиной убийства могла стала ревность. Мужчина не просто зарезал супругу, но расчленил ее тело. Голову он положил в холодильник. Дети первыми нашли останки матери.

Собеседник агентства «РИА Новости» отметил, что в случае, если вину иерея Зубарева докажут, ему запретят быть священнослужителем.

«Прямо сейчас, быстрее-быстрее, его извергать – смысла уже в этом нет, потому что извергать так показательно – это когда человек может приносить вред, когда служит и проповедует какую-то глупость. А сейчас выясняется, больной это человек или не больной человек. Естественно, служить он не будет в дальнейшем, в священнослужение ему путь закрыт просто потому, что убийца не может быть священником», - рассказал собеседник агентства «РИА Новости»

В Чистопольской епархии иерей Зубарев был не раз обвинен в систематических нарушениях дисциплины. Сам он родился в Мурманске, где и вырос. В Татарстан приехал в 2014 году.