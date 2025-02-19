Подозреваемый во взятке директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» сложил полномочия депутата

Издание напомнило, что Алексей Вершинин был задержан сотрудниками ФСБ, СК и МВД за получение крупной взятки. Как стало известно Udm-info, деньги ему передавали представители подрядной организации. Предполагается, что Вершинин получил 1 млн руб. за то, чтобы компания получала выгодные контракты и беспрепятственно осуществляла свою деятельность.

По данным издания, гендиректору выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сразу после объявленного решения суда депутат написал заявление о сложении полномочий. Просьба была рассмотрена на сессии Госсовета Удмуртии. Депутаты приняли заявление. Под домашним арестом подозреваемый будет находиться до 28 марта. Отмечено, что для экс-депутата ввели ряд запретов на время, пока он будет находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что директора ООО «Газпром межрегионгаз Киров» могут уволить из-за ряда скандальных ситуаций.