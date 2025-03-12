Подозреваемый во взяточничестве экс-глава района Перми отправился на СВО

Судья Индустриального суда в среду, 12 марта, рассматривал вопрос о выделении дела в отношении экс-главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина в отдельное производство, сообщил properm.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, представителям СМИ не позволили находиться в зале суда. Суд в предварительном заседании начал рассматривать уголовное дело в отношении Дробинина и его заместителя Егора Амоши. Так, экс-главу района обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, а его заместителя подозревают только в получении взяток. Выделение дела в отдельное производство связано с тем, что Дмитрий Дробинин подписал контракт с Минобороны РФ.

По данным издания, Дробинин уже выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Суд будет рассматривать дело только в отношении экс-заместителя главы. Первое заседание назначено на 25 марта.

Следствие предполагает, что подозреваемые незаконно присвоили 500 тыс. руб., принадлежащие благотворительному фонду. Кроме того, за денежное вознаграждение бывший глава разрешал не выполнять законные требования. Например, не сносить нелегальную постройку, в которой открыли автомойку.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Росавиации Павлюк получил восемь лет за взятки от пилотов.