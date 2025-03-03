Коррупция в авиации: суд посадил Павлюка за получение взяток на 10 млн руб.

В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесен приговор: экс-глава отдела Высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк проведет восемь лет в колонии. Причиной тому стали взятки, полученные от пилотов, на общую сумму в 10 млн руб. Об этом сообщил ТАСС.

Павлюк признал свою вину и сотрудничал со следствием, что позволило рассмотреть дело в упрощенном порядке. В качестве смягчающих обстоятельств он просил учесть признание и наличие больного ребенка.

Согласно обвинению, Павлюк был частью организованной группы, регулярно получавшей взятки от пилотов с проблемами в документах или не прошедших переаттестацию. За определенную плату группа фальсифицировала документы.

Помимо Павлюка, в группу входили Андрей Черников (экс-пилот «Аэропрома») и Наталья Митина из Санкт-Петербурга. Преступная деятельность велась в Красноярске и Санкт-Петербурге, среди пострадавших — пилоты NordStar.

Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных сотрудников «Макфы» задержали в Челябинске за взятку.