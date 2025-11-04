Подозревают мать: в диване съемной квартиры обнаружили тело убитой пятилетней девочки

В Челябинске задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, сообщил Челябинский Следком.

По информации ведомства, тело ребенка в диване обнаружила собственница квартиры. Арендатор — 43-летняя жительница Республики Башкортостан — выселилась. Хозяйка пришла проверить состояние жилья. Женщина арендовала квартиру посуточно с сентября 2025 года.

По данным ведомства, на теле девочки обнаружили не менее четырех колото-резаных ранений. Возбуждено уголовное дело. В рамках предварительного следствия была задержана мама ребенка, которая в настоящее время проходит по делу как подозреваемая. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили местонахождение женщины. Она доставлена в территориальный следственный отдел, где начался допрос.

По информации ведомства, в ходе допроса правоохранители намерены установить все детали происшедшего. Сотрудники правоохранительных органов собираются настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу. По завершению допроса следствие может предъявить задержанной обвинение.

«Продолжается выполнение необходимых следственных и процессуальных действий», — указано в сообщении ведомства.

