Подозревают мать: в диване съемной квартиры обнаружили тело убитой пятилетней девочки

В Челябинске по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержали ее мать
Фото: [пресс-служба МВД]
В Челябинске задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, сообщил Челябинский Следком.
По информации ведомства, тело ребенка в диване обнаружила собственница квартиры. Арендатор — 43-летняя жительница Республики Башкортостан — выселилась. Хозяйка пришла проверить состояние жилья. Женщина арендовала квартиру посуточно с сентября 2025 года.
По данным ведомства, на теле девочки обнаружили не менее четырех колото-резаных ранений. Возбуждено уголовное дело. В рамках предварительного следствия была задержана мама ребенка, которая в настоящее время проходит по делу как подозреваемая. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили местонахождение женщины. Она доставлена в территориальный следственный отдел, где начался допрос.
По информации ведомства, в ходе допроса правоохранители намерены установить все детали происшедшего. Сотрудники правоохранительных органов собираются настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу. По завершению допроса следствие может предъявить задержанной обвинение.
«Продолжается выполнение необходимых следственных и процессуальных действий», — указано в сообщении ведомства.
