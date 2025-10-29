Родственники Хачатуряна пытаются отменить посмертный приговор отцу-насильнику

Московский городской суд 10 ноября назначил к рассмотрению апелляционную жалобу родственников Михаила Хачатуряна. Они оспаривают решение суда, который в апреле 2025 года посмертно признал мужчину виновным в сексуальном насилии и систематическом причинении тяжкого вреда здоровью своим трем дочерям.

Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин в комментарии aif.ru заявил, что каждое новое судебное заседание наносит его подзащитным повторную психологическую травму. Напомним, в 2018 году Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян совершили убийство своего отца. Девушки, чьи показания легли в основу обвинения, много лет сообщали о жестоких издевательствах со стороны родителя. Они утверждали, что Михаил Хачатурян принуждал их к групповому сексу, держал в заточении в квартире и регулярно избивал.

Крестина Хачатурян указывала в своих показаниях, что отец заставлял дочерей прибегать к нему по первому требованию в любое время суток. Также девушки неоднократно фиксировали угрозы с его стороны с применением оружия. В 2018 году сестры, договорившись между собой, совершили убийство своего мучителя.

После масштабного расследования, включавшего многочисленные экспертизы, официальные органы — Следственный комитет и суд — подтвердили виновность погибшего. Однако родственники Михаила Хачатуряна продолжали настаивать на его невиновности, заявляя, что дочери лгут.

Теперь они предпринимают попытку отменить посмертный обвинительный вердикт.

Адвокат Алексей Паршин пояснил: «Согласно показаниям, родственники Хачатуряна не только знали о насилии над его детьми, но и подстрекали его к физическим наказаниям. Это не касается сексуального насилия».

Эксперт также раскрыл мотивацию родственников. По его словам, они преследуют конкретную цель: в случае отмены приговора отцу, сестер Хачатурян можно будет признать виновными в умышленном убийстве.

«Схема простая — суд признает отца невиновным, значит, что и девушки не оборонялись, а убили его. Тут имеет значение и принцип — родственники хотят обелить его честь», — констатировал Паршин.

При этом адвокат выразил уверенность, что судебная система доказала виновность Михаила Хачатуряна.

«Апелляционный суд может придерживаться другого мнения, но вряд ли», — подчеркнул он.

Ранее Адвокат Пакулин заявлял, что установление вины Хачатуряна стало облегчением для сестер.