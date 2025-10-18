Подозревали рак: звезда «Брата» пережил операцию после полугода носовых кровотечений

Актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию, сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника канала, на протяжении полугода 73-летний артист страдал из-за регулярных носовых кровотечений. Кроме того, актер чувствовал слабость. Общее состояние ухудшилось, наблюдались проблемы со слухом. Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали.

По данным телеграм-канала, артисту провели комплексное обследование. В носовой полости и придаточных пазухах обнаружили опухоль, которая была удалена во время хирургического вмешательства. Результаты исследования инородного тела готовы: опухоль оказалась доброкачественной.

По информации канала, в настоящее время артист находится дома. В больнице в общей сложности он пробыл три дня. Сухорукову рекомендовано минимум на три недели отказаться от занятий спортом. Стоит ограничить перелеты и посещения бани. Установлен временный запрет на интимную жизнь.

Сам актер информацию телеграм-канала о госпитализации опроверг.

