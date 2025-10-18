«Разоблачительное выступление ваших коллег»: актер Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации
NEWS.ru: актер Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации
Фото: [Медиасток.рф]
Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков в беседе с NEWS.ru назвал новость о своей госпитализации недостоверной информацией.
Ранее телеграм-канал опубликовал новость о госпитализации актера: якобы после длительных носовых кровотечений у народного артиста РФ обнаружили доброкачественную опухоль, которую удалили во время операции. Сообщалось, что состояние артиста ухудшалось на протяжении последних шести месяцев. Телеграм-канал ссылался на собственные источники.
В беседе с NEWS.ru актер рассказал, что сейчас направляется в Санкт-Петербург. Во дворце культуры Ленсовета состоится вечерний спектакль с его участием. Актер пригласил журналиста на постановку «Старший сын», чтобы удостовериться в его хорошем самочувствии.
«Приходите и увидите разоблачительное выступление ваших коллег. Грязно ваши коллеги работают», — отметил Сухоруков.
