«Разоблачительное выступление ваших коллег»: актер Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков в беседе с NEWS.ru назвал новость о своей госпитализации недостоверной информацией.

Ранее телеграм-канал опубликовал новость о госпитализации актера: якобы после длительных носовых кровотечений у народного артиста РФ обнаружили доброкачественную опухоль, которую удалили во время операции. Сообщалось, что состояние артиста ухудшалось на протяжении последних шести месяцев. Телеграм-канал ссылался на собственные источники.

В беседе с NEWS.ru актер рассказал, что сейчас направляется в Санкт-Петербург. Во дворце культуры Ленсовета состоится вечерний спектакль с его участием. Актер пригласил журналиста на постановку «Старший сын», чтобы удостовериться в его хорошем самочувствии.

«Приходите и увидите разоблачительное выступление ваших коллег. Грязно ваши коллеги работают», — отметил Сухоруков.

