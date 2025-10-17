Ведущая Барановская попала под нож хирурга после госпитализации

Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде (ЯНАО) 12 октября во время съемок проекта «Большие семьи большой страны». Обозреватели KP.RU выяснили , в чем причины ухудшения самочувствия звезды.

Причиной острой боли в животе стал спаечный процесс в малом тазу — осложнение после вторых тяжелых родов, диагностированное у звезды много лет назад. Медики Салехардской окружной больницы провели Барановской сначала экстренную полостную операцию, а затем необходимую плановую.

Состояние телеведущей стабилизировалось, жизни ничего не угрожает, сейчас она проходит послеоперационную реабилитацию. К ней в Салехард прилетели мать и старший сын Артем Аршавин для поддержки.

Съемки программы «Мужское/Женское» на 15–16 октября были отменены, ближайшие эфиры запишут с ведущим Александром Гордоном. Возвращение Барановской в эфир планируется 23 октября, если врачи дадут разрешение. Поклонники в соцсетях активно желают телеведущей выздоровления, отмечая, что огромной удачей стала своевременная помощь на земле, а не во время перелета.

