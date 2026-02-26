Подпевает на хоровом и слушает философию: как лабрадор Снежок получил студенческий билет и премию

Воспитанник балашихинского учебно-кинологического центра лабрадор Снежок удостоен престижной награды «Мой ласковый и нужный зверь». Пес победил в номинации «Собака-поводырь», подтвердив, что его работа для людей ценнее любых регалий. Церемония вручения премии, которая ежегодно отмечает самых верных и полезных представителей фауны, прошла в столице, сообщил REGIONS.

В этом году на премию поступило более сотни заявок со всей страны, но в финал вышли только 27 претендентов. Среди них были коты-спасатели, лошади-врачи и собаки-проводники. Жюри оценивало не родословную, а реальную пользу, которую животные приносят людям. Снежок победил с большим отрывом.

Путь к признанию начался с непростого решения его хозяев. Анна Князева, инвалид по зрению, однажды провалилась в глубокую яму на тротуаре и сильно испугалась. Этот случай стал переломным: она и ее муж Валентин, также незрячий с юности, поняли, что без надежного проводника им не обойтись.

За собакой они отправились в Балашиху, где их уже ждал обученный годовалый лабрадор. Валентин изначально хотел овчарку, но при первой же встрече оба влюбились в Снежка.

«Яма была с меня ростом. Было очень страшно, но, к счастью, обошлось без травм», — вспоминает девушка.

В Самаре, куда переехал пес, его ждало не только новое жилье, но и студенческая жизнь. Анна учится в Самарском институте культуры, и Снежок отправился на лекции вместе с ней. Преподаватели быстро привыкли к четвероногому студенту: он внимательно слушает философию, а на хоровом пении даже пытается подпевать. Ректор вуза в День студента торжественно вручила ему настоящий студенческий билет.

Победу на премии в родном институте отметили по-особенному — подарили Снежку огромный набор лакомств. Заслуженно, ведь он единственный в Самаре пес, у которого есть собственный студенческий билет и любовь всей аудитории.

