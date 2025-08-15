Щенки лабрадора от суррогатной мамы начнут обучение в школе подготовки собак-поводырей

В Балашихе плодотворно сотрудничают Ветеринарный центр при Московской ветакадемии и Российская школа подготовки собак-проводников для слепых, входящая во Всероссийское общество слепых. Их совместные усилия привели к рождению трех щенков лабрадора-ретривера, выношенных суррогатной матерью, сообщил портал REGIONS.

Два мальчика и девочка появились на свет благодаря технологии криоконсервации генетического материала. Роль суррогатной матери исполнила Элен, светлошерстная лабрадор, выбывшая из программы подготовки поводырей по состоянию здоровья.

Ей были подсажены размороженные эмбрионы, три из которых успешно имплантировались. Успешность процедуры достигла 75%, что считается значительным успехом в ветеринарной практике во всем мире.

Два щенка уже находятся в Российской школе подготовки собак-проводников в Балашихе. После карантина они пополнят питомник, где сейчас находится 31 щенок. Здесь малыши пройдут специализированную подготовку, чтобы в будущем помогать людям с нарушениями зрения.

