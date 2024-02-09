Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ ставят установки РСЗО HIMARS в мирных кварталах
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что ВСУ специально ставят установки РСЗО HIMARS на территории населенных пунктов Украины, где проживают мирные граждане.
Эксперт отметил, что ВСУ преследуют две цели. Во-первых, военные РФ не будут открывать встречный огонь по установкам, зная, что они расположены в мирных районах между многоэтажными домами, густо заселенными гражданскими.
Во-вторых, украинские военные надеются, что армия нарушит принципы и поразит установки РСЗО HIMARS в черте города. Тогда Россию можно будет обвинить перед всем миром в убийстве невинных людей, в террористическом акте.
Подполковник ЛНР в отставке отметил, что установки находятся относительно на дальнем расстоянии от линии боевого соприкосновения.
«На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS, которые используются как дежурное огневое средство группировки «Хортица», — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее мы сообщали, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО на Купянское направление, где заслушал доклады командиров и дал ряд важных распоряжений. Исходя из доклада министра, можно судить о положительном продвижении военных в зоне специальной операции.