Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ ставят установки РСЗО HIMARS в мирных кварталах

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости , что ВСУ специально ставят установки РСЗО HIMARS на территории населенных пунктов Украины, где проживают мирные граждане.

Эксперт отметил, что ВСУ преследуют две цели. Во-первых, военные РФ не будут открывать встречный огонь по установкам, зная, что они расположены в мирных районах между многоэтажными домами, густо заселенными гражданскими.

Во-вторых, украинские военные надеются, что армия нарушит принципы и поразит установки РСЗО HIMARS в черте города. Тогда Россию можно будет обвинить перед всем миром в убийстве невинных людей, в террористическом акте.

Подполковник ЛНР в отставке отметил, что установки находятся относительно на дальнем расстоянии от линии боевого соприкосновения.

«На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS, которые используются как дежурное огневое средство группировки «Хортица», — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее мы сообщали, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО на Купянское направление, где заслушал доклады командиров и дал ряд важных распоряжений. Исходя из доклада министра, можно судить о положительном продвижении военных в зоне специальной операции.