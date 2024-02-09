Шойгу, находясь в зоне СВО, заслушал доклады командиров

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО, где проверил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Министр Сергей Шойгу провел совещание, в ходе которого заслушал доклады командующих об оперативной обстановке на Купянском направлении. Улучшение позиций по переднему краю заметно, что означает, что командиры грамотно руководят личным составом.

Сергей Шойгу поблагодарил их за профессионализм и отвагу. Также министр поставил несколько задач: обеспечивать потребности военных СВО достаточным количеством боеприпасов. Следить, чтобы для выполнения боевых задач была необходимая материальная база.

«Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Согласно распоряжению министра, в случае необходимости военным СВО будут выдавать дополнительные разведывательные и ударные средства.

Министр отметил, что на большей части протяженности линии боевого столкновения идут активные и успешные наступательные действия армии России.

Ранее мы сообщали, что Сергей Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии ОПК, расположенном в Подмосковье.

На Украине же происходят различные кадровые ротации. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отстранен от занимаемой должности. Вакансия не оставалась открытой долго. Александр Сырский назначен новым главой. Ранее политолог Сергей Разгуляев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как увольнение Залужного может отразиться на ходе СВО.