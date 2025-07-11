Подрядчик Новосибирска подозревается в хищении бюджетных денег

В Кузбассе перед судом предстанет руководитель новосибирской коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве проинформировали, что Комитет по ЖКХ администрации Новокузнецкого муниципального округа заключил два муниципальных контракта на общую сумму свыше 4,8 млн руб. Исполнителем работ была назначена коммерческая организация. В обязанности подрядчика входил монтаж семи отопительных котлов. В договоре указали требования к оборудованию. Одно из условий — высокое качество котлов, предназначенных для оснащения местных котельных. Однако подрядчик предоставил оборудование с менее прочными трубами и длительным сроком эксплуатации. Кроме того, котлы отличались низкой термостойкостью.

«Несмотря на это, обвиняемый подписал акты приемки, на основании которых произведена оплата, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 4,8 млн руб.», — указано в сообщении.

По информации ведомства, материалы дела переданы в суд. Обвиняемого могут привлечь к ответственности сроком до 10 лет. Во время следствия был наложен арест на общую сумму более 5 млн руб. Под арест попали имущество и транспортное средство подрядчика, обвиняемого в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что пенсионер МВД из Кузбасса помог в задержании нелегального мигранта-наркозакладчика.