Причал в омском поселке строят на землях Минобороны РФ

На четырех участках на берегу Иртыша в Омской области возводят логистический центр. Два участка относятся к территории военного городка, сообщает gorod55.ru .

Строительство объекта периодически становилось причиной конфликта и судебных разбирательств между подрядчиком и местными жителями. Так, вдоль берега реки построили большой забор, не оставив даже калитки. Людям полностью преградили вход к реке. Они подали в суд и выиграли дело. Подрядчика обязали демонтировать забор.

Теперь у людей появились новые претензии. Житель коттеджного поселка Просторный Владислав рассказал Городу55, что строительство частично ведется на территории, которая принадлежит Минобороны РФ.

«ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской федерации уведомило, что земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:200401:1650 и 55:36:200401:1652 по материалам лесоустройства расположены на территории Пашинского участкового лесничества Новосибирского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, не покрыты лесными насаждениями и входят в границы запретной зоны военного объекта», — говорится в ответе министерства обороны РФ (документ есть в распоряжении редакции Города55, — прим. Ред.).

Строительство объектов на территории запрещено, но подрядчик это правило нарушил. Жители представили редакции фото местности, где уже вырыт котлован.

«Там участки подняты на четыре метра землей и вырыт котлован в два футбольных поля», — сообщил Городу55 житель «Просторного».

В Минобороны РФ сообщили, что направили письмо в администрацию Омска с просьбой прокомментировать ситуацию. Сотрудникам лесного хозяйства и природопользования поручено осуществить выездную проверку.

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