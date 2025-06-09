Подробности от очевидцев: в отделении «Почты России» в Ижевске взорвалась посылка
В отделении «Почты России» в Ижевске взорвалась посылка с бутылкой вина
Фото: [Медиасток.рф]
В почтовое отделение по улице Дзержинского в Ижевске прибыли сотрудники экстренных служб. По данным местных жителей, поводом стал сильный хлопок, сообщил udm-info.ru.
Жители района рассказали Udm-info, что у здания почтового отделения стояли автомобили полицейских, пожарных и скорой помощи.
«Приехала Росгвардия, полиция, скорая помощь. Приезжала реанимация, уехала», — рассказала Udm-info живущая неподалеку от места происшествия Галина П. в первой половине дня.
По словам местных жителей, в здании взорвалась посылка. Вскоре после инцидента почта снова стала принимать посетителей. Сотрудники рассказали горожанам, что в одной из посылок находилось домашнее вино. Бутылка взорвалась. Предполагается, что так среагировала ягодная смесь. У одной из сотрудниц аллергия на виноград. Она действовала по инструкции: сообщила о хлопке правоохранителям и вызвала скорую.
«В 10:30 9 июня в Службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о громком хлопке в одной из посылок в помещении "Почты России" на улице Дзержинского», — уточнила Udm-info пресс-секретарь госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Татьяна Кудрявцева.
По информации Кудрявцевой, в здании почты взорвалась бутылка домашнего вина. Хлопок не связан с террористической угрозой. В результате инцидента никто не пострадал.
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