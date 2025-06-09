ВСУ атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый», в городе сильный пожар

На видео зафиксирован момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата по городу Чебоксары. По информации от местных жителей, предоставленной SHOT, атака была осуществлена с использованием дронов типа «Лютый».

В Чебоксарах горожане стали свидетелями падения двух беспилотных летательных аппаратов и возникновения пожара. Местные жители сняли это на видео. По информации из надежных источников, дроны были уничтожены системой противовоздушной обороны. Обломки, вероятно, стали причиной возгорания. В небе над городом виден густой черный дым. На данный момент власти не предоставили официальной информации по этому инциденту.

На данный момент нет официальных сведений о количестве пострадавших и нанесенном ущербе.

В аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прибытие и отправление самолетов.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали Борисоглебск, в городе звучат множественные взрывы.