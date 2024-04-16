Подростка из Нижегородской области подозревают в убийстве приемной матери

Убитая женщина работала в местной администрации села Елховка. Ее коллега была обеспокоена, что она не выходила на связь более суток. Женщина обратилась в полицию. Сотрудница администрации отметила, что пропавшая женщина проживает вместе с приемной дочерью 17 лет. Подросток учится в медицинском колледже и увлекается гиревыми видами спорта, а также легкой атлетикой. Мать с дочерью часто ссорились. Женщина зарабатывала деньги в семье одна. Дочь много тратила.

Следователи прибыли по указанному адресу. В квартире был обнаружен труп со следами насильственной смерти. У погибшей проломлен череп. Следы крови были обнаружены в разных комнатах на стенах и полу. Предварительно установлено орудие убийства — спортивная гантель весом в пять килограммов, которая лежала на полу недалеко от тела.

Приемная дочь женщины пыталась скрыться. Она купила билет на поезд «Москва — Новокузнецк». Девушку высадили на одной из станций сотрудники правоохранительных органов. В полиции обсуждают целесообразность транспортировки подозреваемой в Нижегородскую область. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что ученый-гидролог Александр Цветков получил извинения от прокуратуры за ошибочное обвинение в убийствах.