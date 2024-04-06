Ученый Цветков получил извинения от прокуратуры за ошибочное обвинение в убийствах

Ученый-гидролог Александр Цветков почти год пробыл в СИЗО по незаконному обвинению в убийствах, совершенных в Московской области и столице. Как сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, недавно прокуратура официально извинилась перед бывшим арестантом.

Прокуратура города Москвы принесла извинения от имени государства, признав ошибочное обвинение Цветкова. Уголовное преследование ученого полностью прекратили ввиду незаконности его привлечения к делу о серии убийств.

«Обвинение было построено на показаниях задержанного за эти преступления, а также на результатах исследования фоторобота с применением искусственного интеллекта», — отметила Меркачева.

Напомним, что арест Цветкова отменил Замоскворецкий суд столицы 11 декабря 2023 года. Ранее его обвиняли в убийствах 20-летней давности в Московской области и Москве. Изначально мужчину задержали после экспедиции по прилете в РФ. Сам он никогда не признавал свою вину.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший на главу Мурманской области, признался в спонтанности своего поступка.