Подростка обвиняют в убийстве женщины и поджоге ее квартиры в Кузбассе

В Киселевске 15-летнего подростка обвиняют в убийстве 38-летней женщины и поджоге ее квартиры с целью скрытия следов преступления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Труп женщины обнаружили 6 октября. Следователи восстановили картину событий таким образом: подросток нанес ножом удары в область шеи. Женщина скончалась от полученных травм. Позже в квартире был обнаружен нож, которым наносили удары. Подросток с целью скрытия следов преступления поджег квартиру.

Установлено также, что женщина добровольно впустила в квартиру молодого человека. Предположительно, он пришел к погибшей в гости. Однако ранее они никак не контактировали, не состояли ни в каких отношениях. Причины убийства выясняются.

В настоящее время следствие продолжается. Сотрудники собирают улики, направляют их на экспертизу, чтобы опровергнуть или подтвердить версию убийства. Подросток задержан. Свидетелей опросили.

«Следователем СК России несовершеннолетний задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пенсионерка помыла труп убитого ее супруга и полы в квартире для скрытия следов преступления, постирала свою одежду, а потом позвонила в полицию.