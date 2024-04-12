Подростка отправили в колонию за поджог релейного шкафа в Кузбассе

Следствие установило, что с 16-летним молодым человеком через социальные сети связались неизвестные. Ему предложили за вознаграждение совершить поджог. Подросток согласился. В мессенджере ему прислали подробную инструкцию с пошаговым алгоритмом действий. Исполнитель выполнил все, о чем его просили.

В суде молодой человек не отрицал, что поджигал релейный шкаф. Он признался, что даже не думал, что преступление может быть расценено как диверсия. О последствиях своего поступка совершенно не задумывался. Был заинтересован лишь в получении денег.

«Учитывая степень общественной опасности содеянного, данные о личности злоумышленника, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд назначил ему наказание», — сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В настоящее время приговор уже вступил в юридическую силу. Подростку суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев. Его направят в воспитательную колонию.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии 15-летнего подростка незаконно продержали около двух лет в тюрьме и СИЗО. Подобные меры допустимо применять при достижении гражданина 16-летнего возраста.