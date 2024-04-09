ИА «МедиаКорСеть»: в Башкирии подростка незаконно продержали около двух лет в тюрьме и СИЗО

В распоряжение редакции ИА «МедиаКорСеть» попали документы, согласно которым правоохранительные органы Уфы в 2022 году задержали 15-летнего школьника. Дело передали в суд, где ему вынесли приговор. Нарушение закона в том, что подобные меры применяют при достижении 16 лет.

Жителя Демы задержали в 2022 году по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Когда подростка осудили, он учился в 8 классе. Ему было 15 лет. Согласно законодательству РФ, подобные меры наказания допустимо применять при достижении задержанного 16-летнего возраста.

Несовершеннолетний подал жалобу в Верховный суд РБ. На протяжении года дело рассматривали различные ведомства. В итоге Демский районный суд повторно незаконно осудил несовершеннолетнего. Таким образом, на протяжении более двух лет не достигший на момент задержания своего шестнадцатилетия гражданин находился в следственном изоляторе и колонии в Пермском крае.

«К огромному сожалению: ни следователи, ни прокуроры, ни судьи нескольких инстанций долгое время не обратили внимания на очевидный факт и образующий состав преступления элемент — субъект преступления. Ребенка незаконно преследовали, осудили, и, как следствие, он отсидел в местах лишения свободы, что соответственно, повлекло за собой его моральные страдания, переживания и психологическую травму в столь юном возрасте», —подчеркивает адвокат подростка Айгуль Лесина.

Адвокат уверена, что подобный случай первый в судебной практике. Следователи не имели права возбуждать уголовное дело, тем более передавать его в суд. Правозащитница уверена, что к ответственности необходимо привлечь следователей, сотрудников прокуратуры и судей различных инстанций.

Ранее мы сообщали, что осужденный за взятки в крупном размере бывший начальник УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников отправил жалобу на приговор в кассационный суд.