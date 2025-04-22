Подростка в третий раз за три года задержали за управление авто

В госавтоинспекции Кузбасса проинформировали, что несовершеннолетний житель Новокузнецка управлял автомобилем в состояние алкогольного опьянения в ночное время суток, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В ведомстве отметили, что подросток ранее уже привлекался за аналогичное нарушение закона.

По данным издания, сотрудники госавтоинспекции уже останавливали подростка в 2023 и 2024 году. Был ли тогда юный горожанин в нетрезвом состоянии, не уточняется. В прошлом году подростку назначили первую уголовную статью. В нынешний раз наказание могут ужесточить из-за повторного нарушения. Против матери 17-летнего горожанина составили административный протокол из-за невыполнения родительских обязанностей. Все материалы переданы представителям комиссии по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что автомобиль изъяли. Сотрудники остановили подростка в три часа ночи. Они предположили, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии. От обращения в больницу для освидетельствования несовершеннолетний горожанин отказался. Он не мог четко ответить на вопросы, кому принадлежит автомобиль, как он оказался за рулем.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска добился в суде компенсации за 17 случаев опоздания автобусов.