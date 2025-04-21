Пассажир в Архангельске выиграл 17 исков из-за опоздания автобусов

В первом квартале текущего года Соломбальский районный суд Архангельска вынес 17 положительных решений по искам местного жителя, который пожаловался на опоздание общественного транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда.

По словам, истца, такие нарушения графика причинили ему «нравственные страдания». Суд встал на сторону пассажира.

«Основанием для обращений в суд во всех случаях являлось нарушение транспортной компанией, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров, установленного расписания движения автобусов», — указано в документе.

Суд обязал транспортную компанию выплатить компенсацию в размере 2 тыс. руб. за каждый случай. Кроме того, согласно положениям закона о защите прав потребителей, с ответчика также взыскали штраф в размере 50% от суммы, которую суд постановил выплатить истцу в качестве компенсации.

В Новокузнецке госавтоинспекторы ранее остановили пассажирский автобус, за рулем которого оказался водитель без прав на управление транспортом.