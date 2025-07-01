Подростки из Свердловской области учились играть джаз в образовательном центре «Таватуй»

По информации издания, проект Фонда «Золотое сечение» направлен на то, чтобы юные жители региона познакомились с джазом: научились импровизировать и подхватывать ритм, распознавать особенности композиции, могли слышать себя и друг друга. Сольные артисты объединились в коллектив, чтобы выступить перед зрителями. Проект реализован при поддержке регионального правительства и местного предприятия.

По информации издания, на протяжении двух недель с ребятами работали лучшие музыканты, прибывшие на мероприятие со всей России. Отчетный концерт состоялся 22 июня. В период пребывания ребят в образовательном центре он был не единственным. Каждый раз выступления юных артистов сопровождались улыбками и бурными овациями. Участники проекта заявили, что продолжат знакомиться джазом, с его особенной атмосферой и настроением.

«Особое внимание публики привлек джем-сейшен на тему Saint Thomas Сонни Роллинза, исполненный совместно с Квинтетом Платона Газелериди, что стало настоящей кульминацией. Подростки впервые сыграли на равных с профессионалами, свободно импровизируя вживую», — сообщил tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья до 5 июля смогут посетить летний фестиваль Дениса Мацуева.