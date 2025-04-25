Жители Подмосковья смогут посетить летний фестиваль Дениса Мацуева

В Суздале с 29 июня по 5 июля будет проходить крупнейший в России фестиваль классической музыки под открытым небом от Дениса Мацуева, который объединит ведущие российские музыкальные коллективы. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Наш фестиваль в течение недели — это фейерверк, целая россыпь великолепных оркестров, дирижеров, солистов. <...> Все наши слушатели смогут побывать и на больших гала-концертах с выдающимися оркестрами, и на программах камерной музыки, и на вечерах джаза», — рассказал о программе фестиваля художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев.

Билеты доступны здесь. Среди участников фестиваля будут Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и не только.

Концерт для гостей провел в Спасо-Евфимиевом монастыре и белокаменном Кремле. Кроме того, суздальском «Зарядье» обустроят открытую сцену фестиваля с программами камерной академической музыки и джаза. Узнать другие подробности можно здесь.

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