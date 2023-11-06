Подростки, которые сбежали из детдома в Красноярском крае, были найдены в Хакасии

П ресс-служба управления МВД по Красноярскому краю информирует, что подростки, которые ранее сбежали из детского дома в Красноярском крае, были найдены живыми и здоровыми в столице республики Хакасия.

Сообщается, что четверо подростков, которых разыскала полиция с ночи 5 ноября, будут доставлены в детский дом Красноярского края. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Четверо несовершеннолетних, накануне самовольно покинувшие Шушенский детский дом, найдены полицейскими Хакасии в городе Абакан», - говорится в сообщении.

Издание «Известия» сообщает, что изначально детское учреждение покинуло шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет (девушки и юноши). Воспитатели заметили во время переклички, что ребята отсутствуют. Вечером, 5 ноября, педагоги обратились в полицию, но назвать приблизительное время, когда воспитанники покинули территорию, не смогли.

Двоих воспитанников нашли недалеко от территории детского дома практически сразу после старта поисковой операции. Они находились в нетрезвом состоянии. Ребят вернули в интернат.

Теперь появилась информация, что четверо ребят также были найдены. От Красноярского края до столицы Хакасии более 80 километров.

Ранее в детском саду Омска произошел инцидент: двое ребят ушли за ворота и поехали на автобусе на работу к родителям. Воспитатели заметили пропажу спустя полчаса после побега.