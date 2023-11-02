В Омске прокуратура проверяет, почему воспитатели не сразу заметили пропажу двух детей

30 октября дети ушли с территории детского сада. Во время прогулки группы ворота были открыты. Два ребенка воспользовались этим и ушли. Они дошли до остановки общественного транспорта, сели в автобус и поехали в сторону, где работают родители одного из шестилетних мальчиков.

Воспитатели заметили, что дети покинули территорию дошкольного учебного учреждения, только спустя полчаса. В прокуратуре отметили, что такое невнимательное отношение могло закончиться вредом для здоровья детей.

«Нахождение малолетних без надзора на улицах города при отрицательной температуре наружного воздуха, угрожало их жизни и здоровью», — заметили сотрудники надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры приехали в детский сад с целью проведения проверки. Если вину воспитателей докажут, то они будут привлечены к административной ответственности.

В Подмосковье постоянно открывают новые детские сады.Так, в Люберцах готовится к открытию трехэтажное здание. Также недавно на кадастровый учет был поставлен детский сад в Мытищах.