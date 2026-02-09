«Подростки начнут скрывать переписки»: психолог считает слежку в соцсетях бесполезной для безопасности школ

На фоне участившихся инцидентов с насилием в учебных заведениях по России государственные структуры активизировали поиск эффективных мер для укрепления защиты. В настоящее время в пилотном режиме в одном из регионов проходит апробация методики, предусматривающей наблюдение за активностью учащихся в социальных сетях. Психолог Родион Чепалов оценил эффективность такого решения, сообщил atas.info.

Психолог Родион Чепалов высказал мнение, что проанализировать все переписки школьников невозможно физически. Не стоит забывать, что подростки быстро адаптируются к изменениям и разбираются в современных технологиях. Они начнут скрывать переписки.

По мнению психолога, инициатива со слежкой приведет к массовому недоверию ко всем взрослым. Подростки могут закрыться и прекратить общение даже с самыми близкими людьми. Это не значит, что не стоит действовать. Эксперт уверен, что важно обращать внимание на изменения в поведении молодых людей в реальной жизни, а не виртуальной. Многое невозможно отследить при помощи алгоритмов без личного контакта.

«Большинство серьезных рисков проявляются не столько в Сети, сколько в реальном поведении: устойчивой изоляции, выпадении из школьной и внешкольной жизни, утрате интересов, резкой смене круга общения, нарастании агрессии или, наоборот, эмоционального „онемения“», — отмечает психолог.

