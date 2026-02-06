Директора красноярской школы, где ученица пыталась поджечь одноклассников, уволили

Директора школы «Комплекс Покровский» в Красноярске Нелли Лукьянову уволили после инцидента с девочкой, пытавшейся поджечь одноклассников бензином, сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление образования городской администрации.

4 февраля одна из учениц принесла в учебное заведение горючее вещество и устроила поджог в классе и туалете. По информации некоторых СМИ, над девочкой постоянно издевались из-за внешнего вида одноклассники. Она также избегала общения со сверстниками.

В результате нападения пострадало несколько детей: трое из них находятся в отделениях реанимации с ожогами. Девочку, устроившую поджог, задержали на месте происшествия.

По факту инцидента региональное управление Следственного комитета России (СКР) завело уголовные дела по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 293 УК РФ (халатность), а также по ст. 238 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Кодинске Красноярского края девочка ударила ножом одноклассницу.