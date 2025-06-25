Подростки в Кузбассе выпили пиво и ради веселья разбили могилы на кладбище

В Кузбассе подростки разбили могилы на местном кладбище: они вырывали надгробья, ломали оградки, разбивали мемориалы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В региональном СК проинформировали о повреждении 21-го захоронения.

В СК рассказали, что акт вандализма совершили двое подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По информации издания, ребята попросили прохожего купить им пиво. Один из нарушителей порядка — 16-летний житель Мариинска, достигший возраста уголовной ответственности.

«Он (несовершеннолетний житель Мариинска. — Прим. ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение надмогильных сооружений)», — указано в сообщении СК.

По информации издания, горожане заметили беспорядок на территории кладбища и опубликовали фото в соцсетях. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на пост и установили личности нарушителей. 15-летний подросток поставлен на учет в полиции. Молодые люди помогали в восстановлении поврежденных могил и выплатили ущерб. Родные усопших простили ребят. В зале суда 16-летний осужденный раскаялся.

По данным СК, ребята умышленно повалили несколько памятников и повредили надгробия на 21-й могиле. Материалы дела передали в суд. 16-летнему горожанину назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в РПЦ напомнили о правилах поведения на кладбищах.