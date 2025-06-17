В РПЦ напомнили о правилах поведения на кладбищах

Русская православная церковь (РПЦ) представила рекомендации по уходу за могилами на кладбищах, направленные на сохранение уважения и духовной искренности при памятных мероприятиях, пишет портал «Новосвят».

В РПЦ подробно объяснили, как правильно заботиться о захоронениях, а также рассказали, что рекомендуется делать на кладбищах, а чего следует избегать.

По церковным традициям сразу после похорон на могиле должен быть установлен деревянный крест, который через год необходимо заменить памятником. В церкви напомнили, что временный крест предназначен для обозначения могилы, однако размещение фотографий усопшего на нем не допускается.

После смены крестов — как постоянных, так и временных, их нужно либо закопать в землю, либо сжечь, а пепел аккуратно рассыпать на могиле в форме креста.

РПЦ советует избегать дорогих и вычурных памятников, поскольку главная ценность заключается в искренней памяти об умершем человека, а также в молитве. В качестве украшений церковь рекомендует использовать живые цветы в скромных оттенках. От пластиковых венков и чрезмерных декоративных элементов священнослужители советуют избавиться.

Допустили в Церкви и установку скамеек для отдыха и размышлений у могил. Можно также поставить и оградки в качестве элемента традиционного оформления.

В РПЦ также выступили против распития спиртных напитков у могил усопших, а также случаев, когда родственники умерших оставляют на их могилах еду, в том числе конфеты и печенье. В церкви подчеркнули, что такие действия противоречат православным канонам.

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