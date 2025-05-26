Подростки заставили девочку стоять на коленях посреди улицы в Кемерово

В соцсетях распространяется видео, на котором девочки-подростки принуждают, предположительно, свою ровесницу публично принести извинения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция обратилась к сотрудникам регионального Управления по делам несовершеннолетних с просьбой прокомментировать инцидент.

По информации издания, девушку практически поставили на колени. Ее хватали за волосы. На видео видны две девушки, которые морально издеваются над горожанкой: оскорбляют, нецензурно выражаются и требуют извиниться. Многие пользователи соцсети осудили действия подростков и оставили негативные комментарии. Инцидент произошел возле кемеровского торгового центра в дневное время суток.

В Управлении по делам несовершеннолетних Кузбасса проинформировали, что алгоритм ведения дела может быть обширным. В первую очередь предстоит дать ситуации оценку с правовой точки зрения, на основании которой специалисты выбирают меру наказания несовершеннолетним. В некоторых случаях ребенка ставят на учет. В других — к ответственности привлекают родителей.

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