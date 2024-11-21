Психолог Полухина: жертву буллинга в школе не надо мирить с агрессором

Клинический психолог Елена Полухина высказала мнение, что жертву буллинга в школе и его обидчика не стоит пытаться примирить, сообщил amic.ru.

Психолог Елена Полухина обратилась к детям, которых обижают в школе, с призывом не бояться. Важно обязательно сообщить о проблеме близкому взрослому человеку. Если у школьника нет таких доверительных отношений с родителями, чтобы рассказывать обо всех проблемах, можно обратиться к любому авторитетному взрослому: крестному, брату, тете.

«Детям — ни в коем случае не молчать», — рекомендует психолог.

Психолог Полухина обратилась к родителям с призывом не примирять конфликтующие стороны. Важно решать проблему адекватно. В первую очередь необходимо поговорить с ребенком и узнать, как ему будет лучше. Эксперт считает, что лучше всего перевести ребенка в другую школу. Психолог отметила, что взрослый человек ушел бы из коллектива, где ему плохо. Такое право есть и у ребенка.

Эксперт обратилась также к классным руководителям с просьбой не провоцировать буллинг. Не стоит акцентировать внимание при других детях на промахах одного ребенка. О любой проблеме важно сразу сообщать родителям и совместно искать способы ее решения. Не стоит ни о чем замалчивать.

Ранее сообщалось, что депутат Иванов предлагает предоставить возможность детям-агрессорам общаться со священниками для развития эмпатии.