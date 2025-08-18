Подросток исчез в тайге во время сбора кедровых шишек

В Таштагольском районе пропал 14-летний житель Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

По информации ведомства, подросток отправился в тайгу вместе с отцом, чтобы собрать кедровые шишки. В лесу они разминулись. Отец не смог найти сына. Он провел в тайге ночь. После неудачных попыток обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

По данным ведомства, в тайне организованы полномасштабные работы. Подростка будут искать пять поисковых групп, которые разделятся для более обширного поиска. В близрасположенном поселке создан оперативный штаб поисковой операции. К поискам присоединяются местные жители и волонтеры. Спасатели также проинформированы об инциденте.

«Участники обследуют лесной массив в поисках мальчика», — указано в сообщении полиции Кузбасса.

В ведомстве проинформировали, что руководство ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу контролирует ход поисковой операции. Информация о пропаже молодого человека появилась в местных пабликах.

В период сбора различных растений и ягод спасатели неоднократно напоминают о важности правильной подготовки в случае посещения лесной местности. Важно иметь запас еды и устройства, помогающие выйти на связь при отсутствии мобильной сети.

Ранее сообщалось, что поиски пропавших брата с сестрой в Кузбассе окончены.